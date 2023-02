Tottenham-Chelsea, tre punti per l’Europa

Il Tottenham di Conte affronterà il Chelsea di Potter in un match valido per il posto in Europa. Per i Blues è d’obbligo vincere per avvicinarsi al quinto posto, distante 10 punti. Per gli Spurs il discorso è diverso, la vittoria serve per allontanare il Newcastle che è solo a due punti di distanza dalla squadra di Conte.

Tottenham-Chelsea, le probabili formazioni

TOTTENHAM (3-4-3): Forster; Romero, Dier, Lenglet; Emerson Royal, Skipp, Hojbjerg, Davies; Kulusevski, Kane, Son.

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; James, Thiago Silva, Badiashile, Chilwell; Kovacic, Enzo Fernandez; Mudryk, Joao Felix, Sterling; Havertz.