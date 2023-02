Udinese-Spezia, prima per Semplici

L’Udinese di Sottil cerca i tre punti per risollevare un ambiente che sembra aver perso quel calore della prima fase di stagione. Lo Spezia si presenta con il nuovo allenatore, Semplici, mandando via un signore come Gotti, staremo a vedere cosa cambierà.

Udinese-Spezia, le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Masina; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Thauvin, Beto.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou; Gyasi, Ekdal, Bourabia, Agudelo, Reca; Verde, Nzola.