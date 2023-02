La sconfitta contro il Cerignola ha regalato nuove sorprese non solo per il Pescara del Presidente Sebastiani. Nelle ultime ore ci sono stati diversi contatti tra la squadra abruzzese e Zdenek Zeman, pronto a tornare in panchina all’età di 76 anni e per la terza volta al Pescara. Si stanno valutando i dettagli, con l’ex tecnico di Roma e Lazio pronto a firmare il suo contratto fino a giugno con la clausola di rinnovo a promozione raggiunta.