Allegri: “Derby importantissimo per la “remuntada”. Chiesa e Pogba ci saranno”

Allegri presenta il derby della Mole di domani sera. La Juventus affronterà il Torino all’Allianz Stadium.

Sul derby:

“Il derby è sempre una stracittadina ed è molto importante per noi, perché dobbiamo continuare questa scalata. Il Bologna ha fatto i 3 punti e dobbiamo agguantarlo. La partita è molto complicata, perché il Torino è una squadra preparata e aggressiva”.

Su Chiesa:

“Chiesa ha fatto allenamento con la squadra dopo 6 giorni in cui aveva fatto niente o qualcosa a parte. Difficilmente partirà dall’inizio, perché i giocatori che stanno fuori tanto vanno gestiti”.

Su Bonucci:

“Leo sta molto meglio e sono molto contento. Ha ripreso confidenza con il campo contro lo Spezia e il Nantes. Ha passato un lungo periodo di inattività, ma domani si siederà vicino a me. Abbiamo bisogno di lui”.

Su Pogba:

“Pogba sta meglio e domani è convocato. Non ha un minutaggio altissimo e se ci sarà bisogno può giocare”.

Il significato del derby:

“Questa partita ha il valore che deve avere. Noi dobbiamo fare i punti per rimanere nelle prime quattro, poi il -15 non è roba nostra. Momentaneamente siamo nelle prime quattro con una partita in meno. Abbiamo fallito in Champions”.

Le aspettative su Pogba: “Io parlo con Paul come con gli altri. Lui deve capire che è un pezzo importante di stagione per rimettersi in carreggiata. Deve avere tutti gli stimoli e deve darci una mano”.

Su Paredes: “Leandro è un giocatore importante per noi. Come tutti da qui alla fine deve darci una mano”.

Su Vlahovic:

“Cerchiamo di migliorare le caratteristiche singole di ogni giocatori. Dusan ha ancora tanto tempo per migliorare. Io ho avuto tanti esempi come Chiellini che ha chiuso con un piede sinistro molto migliore”.