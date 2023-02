Calciomercato Inter, l’attaccante vola in Premier: Marotta infastidito

Calciomercato Inter, Lukaku torna in Premier

La sconfitta contro il Bologna porta a nuove riflessioni in casa nerazzurra, dove a sfogarsi ci si mette Marotta. Il ds nerazzurro sbotta dopo il match perso che porta i nerazzurri a meno 18 punti dalla capolista, ma la cosa che più preoccupa è l’aggancio del Milan. Anche in chiave mercato, Marotta non è soddisfatto. Ecco le sue parole a Sky.

Inter, Marotta: “Squadra e allenatore devono risolvere il problema”

Marotta da responsabilità a squadra ed allenatore, e conferma che Lukaku tornerà in Premier. “Squadra e allenatore devono fare di più per risolvere questo problema, soprattutto contro squadre alla ‘portata’: nelle ultime partite sono arrivati soltanto due punti. La società è sempre pronta a supportarli, ma sta a loro, tramite un confronto diretto ad Appiano, trovare il rimedio. Poi sappiamo che essere sempre competitivi è difficile. Non vogliamo creare alibi, ma dopo il k.o. di Bologna chiediamo alla squadra e al tecnico di non perdere di vista l’obiettivo stagionale, ossia la qualificazione in Champions”.