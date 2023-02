Calciomercato Inter, senza Champions sarebbe un dramma | A rischio altri big

Scenario drammatico, e via via generale

Inter, scenario drammatico senza la Champions League

L’Inter ad inizio stagione era partita con l’obbiettivo di contendersi fino alla fine lo scudetto, ma ormai questo obbiettivo è sfumato da molto tempo, e dopo la sconfitta di ieri a Bologna, lo scenario della mancata qualificazione alla Champions fa sempre più paura. Per una squadra che lo scorso anno ha chiuso con un bilancio negativo di 140 milioni, e con tutte le problematiche societarie-finanziarie conosciute, perdere gli incassi assicurati dall’UEFA , sarebbe un dramma.

Calciomercato Inter, il quinto posto può far partire Bastoni e non solo..

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, una arrivare al quinto posto vorrebbe dire che gli sforzi che attualmente Marotta, Ausilio e Baccin stanno facendo per rinnovare i contratti di Calhanoglu e Bastoni rischierebbero di essere vanificati dall’obbligo di far partire il difensore, che dei due ha più mercato. A rischio, però, sarebbe anche il futuro di Barella e di Lautaro, perché senza la Champions magari sarebbero attratti da progetti più intriganti.