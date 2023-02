Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno un grande sogno a centrocampo | Servono 50 milioni

Dopo la partenza a gennaio di Weston McKennie, la Juventus ha individuato in Teun Koopmeiners dell’Atalanta il perfetto sostituto dell’calciatore americano. Il calciatore olandese e che in passato piaceva anche a Roma e Napoli, piace tanto a Torino anche se secondo quanto riportato da Gazzetta.it per arrivare al calciatore ex AZ Alkmaar serviranno 50 milioni di euro, cifra considerata spropositata ma che potrebbe arrivare da diverse cessioni, tra cui quella di Vlahovic che tanto piace in Premier League e al Real Madrid.