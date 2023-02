Calciomercato Juventus, rinnovo in vista per il difensore

Calciomercato Juventus, sempre più vicino il rinnovo di Alex Sandro

Seppur negli ultimi anni le sue prestazioni sono state deludenti e molte sono state le contestazioni dei tifosi nei suoi confronti, il rinnovo di Alex Sandro è sempre più vicino. Il brasiliano ha un contratto con la Juventus in scadenza a giugno 2023 e la possibilità di un rinnovo automatico legato alle presenze. Visto l’ampio utilizzo da parte di Allegri in stagione – 27 partite su 33 totali – l’ex Porto raggiungerà il numero richiesto per far scattare il prolungamento.

Le condizioni per il rinnovo di Alex Sandro scatteranno quando il terzino raggiungerà il 50% delle presenze. Per ora il brasiliano ha disputato: