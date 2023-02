Calciomercato Juventus, tra quattro mesi si deciderà il futuro dell’argentino

La società si gode il suo campione

Reduce da un mondiale perfetto, culminato con una netta vittoria, l’Angel Di Maria che stiamo osservando in questa seconda parte di stagione è senza dubbio, la migliore versione di se stesso. Propositivo, incoraggiante, leader, guida la Juventus con quella determinazione che solo i fuoriclasse assoluti hanno. E l’ennesima dimostrazione di ciò, ci è stata data nella recente gara con il Nantes, dove l’argentino oltre ad aver realizzato una tripletta, ha impreziosito la sua performance con giocate di altissima scuola.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna pronti a prenderselo

Sebbene i suoi 35 anni, la classe sembra sempre più non avere età. Non a caso le prestazioni di Di Maria, non stanno passando inosservate a molte altre squadre europee di primissimo ordine. Spagnole perlopiù. Non un ritorno a Madrid, città nella quale ha scritto la storia del club, ma dai loro diretti avversari blaugrana, il Barcellona e dai Cholconeros di Simeone, l’Atletico Madrid. Entrambe le società sono disposte più che mai ad aggiudicarsi le prestazioni dell’argentino che andrà in scadenza contrattuale a giugno 2023, esattamente tra quattro mesi. Solo allora si deciderà concretamente sul suo futuro, sulla base anche dei futuri sviluppi societari che interesseranno la dirigenza bianconera, sempre più in crisi finanziaria.