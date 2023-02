Calciomercato Milan, clamoroso retroscena con Immobile: i dettagli

Calciomercato Milan, affare sfumato con Immobile

Alessandro Moggi, figlio di Luciano Moggi e noto agente di mercato tra cui anche la procura di Ciro Immobile, ha svelato numerosi retroscena a calciomercato.com tra cui quello dell’attaccante della Lazio.

“L’anno di Yonghong Li, il Milan aveva offerto 55 milioni di euro, ma Lotito non l’ha mollato. A distanza di poco tempo ci fu una proposta di 50 milioni del Dalian, in Cina, che al giocatore offriva 12,5 milioni per cinque anni. Ma anche in quel caso la Lazio respinse l’offerta. E Ciro in entrambi i casi è rimasto volentieri alla Lazio, non ha mai forzato per andare via perché è attaccato alla società e si sente parte integrante del progetto. E’ una dimostrazione che questi giocatori hanno dei valori, e non pensano sempre ai soldi come si dice spesso”.