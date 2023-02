Calciomercato Milan, nuova idea per il centrocampo: arriva dalla Turchia

Calciomercato Milan, servono conferme

Nonostante i tanti e giovani acquisti fatti la scorsa estate, e De Ketelaere ancora in fase di rodaggio, il Milan si ritrova a dover ritoccare di nuovo il centrocampo. Le uniche conferme al momento sono Bennacer, Tonali e Diaz, che stanno dimostrando di poter reggere il centrocampo in maniera esemplare, ma come ovvio che sia, hanno bisogno di ricambi validi. I vari Adli, Pobega e via dicendo non hanno dimostrato di essere all’altezza, di un Milan in continua crescita.

Milan, ecco l’idea per il centrocampo

Maldini e Massara stanno pensando di ingaggiare, per la prossima stagione, Lucas Torreira. Il talento uruguaiano ha già dimostrato di poter far bene in Italia, e la dirigenza rossonera potrebbe prenderlo come vice-Bennacer. Il centrocampista, attualmente al Galatasaray, ha un valore di circa 15mln di euro.