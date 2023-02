Calciomercato Roma, il Besiktas rilancia per El Shaarawy | L’offerta

Calciomercato Roma, rilancio del Besiktas per il Faraone

Clamoroso rilancio da parte del Besiktas per Stephan El Shaarawy. L’attaccante giallorosso è in scadenza di contratto ma ancora non ci sono incontri fissati. Per questo il club turco , dopo essersi vista rifiutata la prima offerta di 1,8 milioni, ha deciso di tentare il colpo rilanciando immediatamente l’offerta a 2 milioni( il calciomercato in Turchia chiude il 5 marzo). L’operazione sembra molto difficile, come si legge anche da Fanatik, anche perché il calciatore non si vorrebbe muovere da Roma. Ma l’offerta di 2 milioni per un calciatore a scadenza è allettante..