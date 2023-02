Calciomercato Roma, Tiago Pinto accelera per il centrocampista | C’è il gradimento di Mourinho

Calciomercato Roma, Hjulmand obiettivo concreto dei giallorossi

La Roma continua a sondare il mercato alla ricerca di un centrocampista che possa aumentare la qualità del reparto: in questi ultimi giorni, il nome che potrebbe fare al caso dei giallorossi è quello di Morten Hjulmand, centrocampista danese del Lecce classe 1999 che si sta mettendo in bella mostra con i salentini.

Mercato Roma, su Hjulmand anche Atalanta e Juventus

Come riportato da Gazzetta.it, Hjulmand ha attirato le attenzioni non solo della Roma, ma anche di Atalanta e Juventus. Tuttavia, i giallorossi stanno accelerando per battere la concorrenza e mettere le mani sul centrocampista del Lecce.