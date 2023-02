Il lunedì del betting, Serie A e LaLiga | Bonus di benvenuto

I migliori bonus di benvenuto, comparazione quote della giornata

Sarri sfida Stankovic alle 20.45

In una giornata molto diluita che si concluderà domani sera, alle 20.45 giocano Lazio e Sampdoria. Padroni di casa che devono sfruttare il passo falso dell’Inter, per compattare sempre di più il gruppo Champions League; mentre gli ospiti devono assolutamente cercare di fare qualche punto se vogliono cercare di salvarsi. In questo momento viaggiano a soli 11 punti, al penultimo posto. I bookmakers vedono così la sfida: Sportbet quota il segno 1 a 1.5, il segno X a 4.40 e Betfair quota il segno 2 a 8.

Voliamo in Spagna alle 21.00

Nel posticipo in Liga, abbiamo il match tra Villareal e Getafe. Il sottomarino giallo vuole vincere per raggiungere il treno che lo porta a conquistarsi un posto in Europa per il prossimo anno, ma non sono in un ottimo periodo di forma, infatti arrivano da ben 4 sconfitte di fila; gli ospiti attualmente penultimi arrivano dalla bella vittoria nello scontro salvezza con il Valencia, e vincendo farebbero un bel salto in avanti. I bookmakers vedono il match così: Sportbet quota il segno 1 a 1.72, il segno X a 3.65 e il segno 2 a 5.8.