Inter, sindaco Sala: “Non capisco dove stiano guardando i nerazzurri per lo stadio”

Inter, Sala: “Domani avrò un incontro con Inter e Milan”

A margine di un evento in Comune, il sindaco di Milano Sala, ha fatto capire che vorrebbe più chiarezza, soprattutto dai neroazzurri, per quanto riguarda la situazione stadio:

“Li ho chiamati e ho chiesto loro di venire da me domattina , perché anche io a volte sono nella condizione di non avere informazioni e leggerle sulla stampa. Mentre mi è chiaro che il Milan a questo punto guarda con interesse a La Maura, non ho capito invece dove sta guardando l’Inter. Quindi domattina verranno da me per fare un po’ di chiarezza insieme”.