Juventus, le condizioni di Milik

Stamane nuovi controlli al J Medical per Arkadiusz Milik. L’attaccante della Juventus classe 94′ e fermo da circa un mesetto per un problema muscolare alla coscia sinistra accusato pochi minuti dopo essere entrato in campo nella sfida contro il Monza, persa per 2-0 dai bianconeri. Il polacco e soprattutto tifosi e Allegri sperano di ricevere buone notizie così da poter riavere il suo contributo a breve in campo.