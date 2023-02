Lazio, Pedro giocherà | Ecco come scenderà in campo

Lazio, Pedro in campo con una maschera protettiva

Stasera va in scena uno dei posticipi della giornata di Serie A tra Lazio e Sampdoria. Il tecnico Maurizio Sarri non vuole nessun tipo di distrazioni, e per fortuna può contare regolarmente su Pedro. Il calciatore che nella sfida con la Salernitana aveva riportato una frattura scomposta delle ossa del naso, dopo l’operazione potrà scendere oggi in campo con una doppia maschera protettiva. L’ex Barcellona, come riporta il Messaggero, è favorito su Zaccagni e oggi potrà tagliare la quota di 50 gare giocate con la maglia della Lazio.