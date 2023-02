Lazio, per la Champions League puoi farcela | Ecco perchè

Per il giornalista la Lazio è favorita per il posto in Champions

Lazio, De Paola: “Biancocelesti più attrezzati. Possono andare in Champions League”

La vittoria con la Salernitana ha chiuso un periodo non entusiasmante per la Lazio. I biancocelesti venivano, infatti, da due pareggi contro Fiorentina e Verona e dalla sconfitta interna contro l’Atalanta. Questa sera i biancocelesti sfideranno la Sampdoria, penultima in classifica, e potrebbero sfruttare l’occasione di allungare sui bergamaschi e continuare la rincorsa alla Champions. Per la corsa all’Europa che conta sarà derby capitolino, difatti corrono soltanto due punti tra Lazio e Roma. A TMW Radio, Paolo De Paola, giornalista, ha fornito il suo punto di vista sul dualismo Lazio-Roma in chiave lotta Champions: «Secondo me nonostante la risalita recente della Roma io credo che la Lazio sia più attrezzata, è una squadra camaleontica. Sarri mi sembra furbo e intelligente, sa adattarsi alle situazioni. La differenza tra il Napoli di Sarri e questa Lazio è impressionante, questa Lazio sa gestire bene il possesso ma non ha quelle triangolazioni che aveva il Napoli”.

De Paola: “La Roma dipende dai singoli, Lazio più organizzato”

Il giornalista ha parlato anche delle differenze tra i club, soffermandosi sul progetto di Sarri e sulla crescita della formazione biancoceleste, sottolineando: “I frutti però si stanno vedendo piano piano, sta guadagnando risultati e mi sembra un progetto più affidabile rispetto a quello della Roma. La Roma dipende dai singoli, su tutti Dybala, i giallorossi hanno bisogno di una prestazione al top di almeno due dei suoi singoli per ottenere il risultato».