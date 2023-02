Roma, Abraham toglie la maschera e cerca spazio | Il pieno rientro

Roma, il calvario di Abraham

Il 19 Febbraio è iniziato il mini-calvario di Tammy Abraham. Dopo un fortuito contrasto con il suo compagno di squadra Mancini, l’inglese ha subito la lacerazione della palpebra sinistra. L’operazione avvenuta con successo aveva pronosticato 10 giorni di convalescenza. Il calciatore ha giocato solo una manciata di minuti contro il Salisburgo in Europa League, utilizzando una maschera in carbonio, che come si può immaginare, tutto è tranne che comoda.

Abraham pronto a giocare senza maschera

Sabato il calciatore ha rimosso la maggior parte dei punti, e gli altri sono stati regolarmente assorbiti, è parso sorridente a Trigoria e senza alcun segno sotto l’occhio. Ieri si è allenato con il viso scoperto, ma ovviamente bisogna considerare che una cosa è un allenamento ed un’altra è una partita di Serie A. Tutto questo però fa sperare Mourinho per il ritorno a pieno del suo attaccante.