Roma, contro la Cremonese operazione vendetta | Tocca ancora a Dybala-Belotti?

Roma, allo Zini per il secondo posto

La sconfitta dell’Inter a Bologna ha ristabilito un nuovo ordine alla classifica di Serie A. I nerazzurri, infatti, sono stati agganciati dal Milan in classifica a quota 47. I rossoneri potrebbero essere non essere gli unici a raggiungere i nerazzurri in classifica, si prospetta una ghiottissima occasione anche la Roma. Mourinho, vincendo a Cremona, difatti, agguanterebbe la sua ex squadra al secondo posto e sarebbe un passo importantissimo in ottica Champions League.

Roma, occasione per vendicare l’eliminazione dalla Coppa Italia

La Cremonese non è un avversario semplice e la Roma ne è ben consapevole. L’ultimo precedente, risalente a meno di un mese fa, porta alla luce un amaro ricordo per giallorossi. Lo scorso 1 febbraio, infatti, proprio i lombardi hanno eliminato la Roma dalla Coppa Italia con un sorprendente 1-2 all’Olimpico – con rete di Dessers e autogol di Çelik per la Cremonese e Belotti, all’ultimo minuto, per la Roma – agguantando una storica qualificazione che mancava alla Cremonese dal 1987. L’amaro in bocca dell’eliminazione, la voglia riscatto e l’obiettivo secondo posto possono essere le giuste motivazioni per una buona prestazione dei giallorossi in terra lombarda domani sera alle 18.30.