Serie B: le decisioni del Giudice Sportivo. Pisa e Parma due squalificati a testa

Di seguito il comunicato ufficiale:

Il Giudice Sportivo Sostituto avv. Luca Lo Giudice, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 27 febbraio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT

Gare del 24-25-26 febbraio 2023 – Settima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

SOCIETA’

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PISA

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BRESCIA

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. ASCOLI

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

PAZ BLANDON Yeferson (Perugia): per condotta gravemente antisportiva: per avere, al 31° del secondo tempo, in un contrasto di giuoco, colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAMARA Drissa (Parma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

ESTEVEZ ALVAREZ Nahuel (Parma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

HERMANNSSON Hjortur (Pisa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

HRISTOV Petko Rosenov (Venezia): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

IMPROTA Riccardo (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PROIETTI Mattia (Ternana): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOLOCA Daniel (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CASASOLA Tiago Matias (Perugia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

COTALI Matteo (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

IOANNOU Nicholas (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KOUAN Oulai Christian (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LEVERBE Maxime Jean R (Benevento): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

MAITA Mattia (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

MARIN Marius Mihai (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

ALLENATORI

NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CORINI Eugenio (Palermo); già diffidato (quinta sanzione)