Bristol City-Manchester City, probabili formazioni e dove vederla in tv

Bristol City e Manchester City si affronteranno questa sera, 28 febbraio 2023, alle ore 21:00, all’Ashton Gate Stadium di Bristol. Il match sarà valido per la 5ª giornata di FA Cup.

Condizione delle due squadre

Il Bristol City torna quest’oggi a sfidare il Manchester City dopo più di 4 anni; l’ultima volta fu nel 2018, in Carabao Cup, quando i biancorossi andarono vicini all’impresa di passare il turno, perdendo difatti 2-1 all’Etihad e 2-3, nel recupero, in casa. I Robins, guidati da Nigel Pearson, si trovano attualmente 13° in Championship, la seconda divisione del campionato inglese, ma è dal 29 dicembre che non perdono, considerando tutte le competizioni, dopo il pareggio con il Millwall. I pettirossi si troveranno ad affrontare una grande del calcio inglese, il Manchester City che, tra alti e bassi, si trova ancora ad inseguire l’Arsenal per la vetta della Premier League. La squadradi Pep Guardiola arriva alla sfida odierna dopo la vittoria arrembante contro il Bournemouth, per 1-4, ma anche dopo l’inciampo in Champions League con il pareggio contro il Lipsia. I Citizens partono ovviamente da favoriti sulla carta, e si può facilmente intuire che saranno anche i padroni del gioco visto il grande possesso di palla che la squadra del tecnico spagnolo esercita, con una media del 64,8% in Premier League. Il dato ancora più impressionante sugli Sky Blues è che hanno una percentuale di passaggi riusciti pari 90,1%, ciò significa che sono tecnicamente quasi perfetti. Nonostante le premesse, come sappiamo, le partite sono poi da giocare, e a supporto del Bristol City ci saranno i 27.000 spettatori dell‘Ashton Gate Stadium pronti a spingere la squadra. Riusciranno i padroni di casa ad impensierire anche questa volta il Manchester City?

Le probabili formazioni di Bristol City-Manchester City

Bristol City (4-2-3-1): O’Leary; Tanner, Vyner, Atkison, Pring; Williams, James; Sykes, Scott, Mehmeti; Bell. All: Pearson.

Manchester City (3-4-2-1): Ederson; Walker, Laporte, Dias; Foden, Silva, Rodri, Grealish; Gundogan, De Bruyne; Haaland. All: Guardiola.

Dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La telecronaca della gara verrà effettuata da Riccardo Mancini.