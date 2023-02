Calciomercato Inter, nuova idea per la difesa | Pronti 25 milioni

Calciomercato Inter, Marotta cerca rinforzi in difesa

L’Inter sonda il mercato dei difensori per la prossima estate, vista la sicura partenza del capitano Milan Skriniar: Marotta in questo senso sta già visionando alcuni profili che potrebbero fare al caso dei nerazzurri, tenendo sempre conto che la società di Zhang dovrà sempre fare i conti con il Fair Play Finanziario.

Mercato Inter, i nerazzurri piombano su Nianzou del Siviglia

Come riportato da calciomercato.com, l’Inter tiene d’occhio Tanguy Nianzou del Siviglia. Per ora, gli spagnoli non hanno intenzione di venderlo, ma se arrivasse un’offerta da non meno di 25 milioni, forse lo scenario potrebbe variare. Sul difensore è forte anche l’interesse del Milan.