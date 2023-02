Calciomercato Inter, pazza idea per il dopo Inzaghi | E’ testa a testa con Simeone

Calciomercato Inter, idea Klopp per il sostituire Inzaghi?

La sconfitta con il Bologna ha messo in discussione, ancora una volta in questa stagione, l’operato dell’allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi. Nonostante la società nerazzurra abbia fatto sapere che continuerà con il tecnico ex Lazio, prosegue il rincorrersi voci sui probabili sostituti per il giugno. L‘eliminazione dalla Champions e un non brillante finale di campionato – con conseguente non qualificazione alla prossima Champions – metterebbero la società in una posizione scomoda che la costringerebbe al cambio in panchina. La Stampa ha lanciato una vera e propria bomba proprio riguardante la panchina nerazzurra. Secondo il quotidiano, in caso di termine del proprio rapporto con il Liverpool, potrebbe diventare nuovo allenatore dell’Inter il tecnico tedesco Jurgen Klopp.

Allenatore Inter, da Klopp a De Zerbi. I nomi per la panchina nerazzurra

Il primo nome per la panchina nerazzurra sarebbe Thiago Motta, attuale allenatore del Bologna e vecchia conoscenza dell’Inter. Tuttavia, non mancano alternative. La Stampa parla anche di De Zerbi, allenatore del Brighton, che sta facendo molto bene in Inghilterra e potrebbe tornare in Italia. Klopp, invece, resta una suggestione, anche se, nel caso in cui dovesse lasciare Anfield, non si esclude un arrivo a Milano. Resta in secondo