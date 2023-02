Calciomercato Juventus, parola a Cambiaso

Alla Gazzetta dello Sport, ha parlato Cambiaso. L’esterno di proprietà della Juventus, attualmente in prestito al Bologna, ha parlato delle voci che lo volevano già di ritorno a gennaio. Ecco le sue parole:

“Tornare alla Juve? So che a gennaio la Juve mi ha richiesto, ma il Bologna ha detto no e sono contento così. Non ho mai espresso la volontà di andarmene. Parlare ora di ritorni, rinnovi del prestito o altro, è fantacalcio. Nel senso di prematuro“.