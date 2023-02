Calciomercato Juventus, prezzo alto per Mac Allister

In chiave mercato, dopo le ottime prestazioni al Mondiale, Alexis Mac Allister è stato accostato alla Juventus per il prossimo anno. Il classe 98′ potrebbe essere ceduto dal Brighton, ma non con un prezzo comodo. Stando a quanto riporta il portale specializzato spagnolo Fichajes.net, il club inglese non accetterebbe cifre inferiori ai 75 milioni di euro. Una cifra che in questo momento è molto oltre la portata del club bianconero, e non solo.