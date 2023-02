Calciomercato Lazio, tre big vicino all’addio: le ultime

Calciomercato Lazio, Sarri perde i leader

Per la Lazio si avvicina un momento molto importante, riguardo al mercato. La sessione estiva sarà protagonista della fine di un’era, che ha visto protagonista soprattutto il serbo. Infatti parliamo di Milinkovic-Savic che, dopo i tanti anni alla Lazio, probabilmente potrebbe finire in Premier League. Oltre a lui, anche un altro big, si spoglierà della maglia biancoceleste, ovvero Luis Alberto. Lo spagnolo vuole tornare “a casa” e con ogni probabilità giocherà in Liga. Così Sarri vede andar via due big su aveva cominciato a contare seriamente.

Lazio, rischia anche Pedro

Oltre a MIlinkovic-Savic e Luis Alberto, i biancocelesti potrebbero perdere anche Pedro. Il giocatore ora va verso il viale del tramonto e l’alto ingaggio fanno pensare la dirigenza laziale. Lotito dovrà investire per tenere, comunque, la squadra competitiva.