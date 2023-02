Calciomercato Milan, l’erede di Ibra arriva dall’Argentina | Piace a mezza Europa

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno trovato l’erede di Ibrahimovic

Con l’età di Ibrahimovic e Giroud che avanza e con il mercato estivo sempre più vicino, Maldini e Massara sono alla ricerca di un centravanti. Uno dei nomi accostati al Milan in queste ultime ore è quello di Mateo Retegui, attaccante classe 1999 di proprietà del Boca Juniors, attualmente in prestito al Tigre, club che milita nella massima serie argentina. Retegui per ora ha realizzato 6 goal in 5 partite in questa stagione di Superliga.