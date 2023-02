Calciomercato Milan, rinnovo Leao fermo | Se ne riparla a Giugno?

Calciomercato Milan, nessuna chiarezza sul futuro di Leao

Il contratto del fuoriclasse portoghese del Milan, Rafael Leao, scade a giugno 2024. Le aspettative del Milan erano quelle di rinnovare il contratto del calciatore già prima del Mondiale, ma questo non è avvenuto e la questione rinnovo non sembra possibile risolverla neanche nel breve periodo. Infatti il calciatore stesso prima della partita con l’Atalanta, ha parlato del suo fututo: “Sto bene a Milano, mi trovo bene. Vediamo a fine stagione cosa succede”, di fatto rimandando tutto a giugno.

Il piano di Maldini e Massara per Leao

Fino ad ora le contrattazioni non sono andate proprio come sperato da Maldini. Infatti di passi in avanti veri e propri non c’è ne sono stati, come riportato dal Corriere dello Sport, e se non dovesse arrivare il rinnovo entro l’estate, la società rossonera prenderà molto in considerazione l’idea di venderlo al miglio offerente, per non rischiare di perderlo a parametro zero, come successo con Gianluigi Donnarumma, Hakan Çalhanoğlu e Franck Kessié negli anni precedenti.