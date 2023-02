Calciomercato Napoli, ecco la prima scelta per il dopo Meret | Superate Inter e Roma

Calciomercato Napoli, duello a due per la porta

Il Napoli del futuro comincia a prendere forma. Forti dello scudetto sempre più vicino, il presidente De Laurentiis sta lavorando già alla prossima stagione visto che la rosa della squadra di Sarri non sarà rivoluzionata come quest’estate ma semplicemente completata con due giocatori per ruolo, come precisa richiesta di Spalletti.

E allora ecco che il ds Giuntoli vuole ricominciare dalla porta considerato che Meret ha un contratto fino al 2024 con opzione per una ulteriore legata alle presenze e che potrebbe partire. La dirigenza del Napoli allora tiene tiene d’occhio sempre la situazione legata a Vicario, che costa però 20 milioni e che piace anche a Roma e Inter.