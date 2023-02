Cremonese-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv

Quest’oggi, 28 febbraio 2023, alle ore 18:30, scenderanno in campo Cremonese e Roma, nel match valido per la 24ª giornata di Serie A. La sfida si giocherà allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.

Condizione e statistiche delle due squadre

La Cremonese è ancora in cerca della prima vittoria in questo stagione e ha urgentemente bisogno di fare punti visto che ci avviciniamo sempre di più alla fine del campionato e la distanza dalla quart’ultima in classifica è di ben 11 punti. A confermare il momento negativo dei grigiorossi, vi è il fatto che, dopo il pareggio di Torino, la squadra di Davide Ballardini ha eguagliato la striscia senza successi più lunga mai registrata nella storia del nostro campionato, ben 30 partite, come l’Ancona tra il 1993 e il 2004. Allo Zini, in questo tardo pomeriggio, ad affrontare i lombardi ci sarà la Roma, che si è appena aggiudicata il pass per l’accesso ai quarti di finale di Europa League, dopo la vittoria contro il Salisburgo, dove affronterà la Real Sociedad. La squadra di José Mourinho è in cerca di un posto e una qualificazione per la prossima edizione della Champions League e vincere contro la Cremonese significherebbe per i giallorossi agguantare, a 47 punti, le due milanesi. Le due squadre si sono affrontante complessivamente 15 volte, con 11 vittorie romaniste, 2 pareggi e 2 vittorie dei grigiorossi (nel 1993 e nella stagione 1929/30, quando la Serie A era a girone unico). Quella di quest’oggi sarò anche una rivincita per la squadra capitolina, vista che il primo febbraio la Cremonese ha giocato un brutto scherzo ai giallorossi all’Olimpico, imponendosi per 1-2 e buttando fuori dalla Coppa Italia la squadra del tecnico portoghese.

Le probabili formazioni di Cremonese-Roma

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Aiwu; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meitè, Valeri; Dessers, Okereke. All: Ballardini

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti. All: Mourinho

Dove vederla in tv

La sfida verrà trasmessa in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. A narrare il match sarà Edoardo Testoni, accompagnato, nel ruolo di commentatore tecnico, da Massimo Gobbi.