Cremonese Roma, risultato, tabellino e highlights del match

Prima vittoria in campionato per la Cremonese, ai danni di una Roma generosa ma poco lucida in avanti. I grigiorossi riescono a imporsi per 2-1 con una buona prestazione e un gol per tempo, al 17′ di Tsadjout e al 82′ di Ciofani su rigore. Il momentaneo pareggio è opera di Spinazzola al 71′.

CREMONESE (3-4-3): Carnesecchi; Ferrari A., Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Benassi, Pickel (dal 32′ st Galdames), Valeri; Felix (dal 21′ st Meite), Tsadjout (dal 32′ st Ciofani), Okereke. A disposizione: Saro, Sarr, Aiwu, Ciofani, Buonaiuto, Ghiglione, Chiriches, Acella, Galdames, Meite, Quagliata, Lochoshvili, Dessers. Allenatore: Davide Ballardini

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla (dal 23′ st Karsdorp), Ibanez; Zalewski (dal 17′ st Solbakken), Cristante (da 17′ st Matic9, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini Lo. (dal 17′ st El Shaarawy), Belotti (dal 17′ st Abraham), Dybala. A disposizione: Svilar, Boer, Llorente, Celik, Karsdorp, Matic, Volpato, Tahirovic, Bove, El Shaarawy, Solbakken, Abraham. Allenatore: José Mourinho

Reti: al 17′ pt Tsadjout, al 26′ st Spinazzola

Ammonizioni: Ferrari, Bianchetti, Sernicola

Espulso al 1′ st Mourinho

Recupero: 2 minuti nel primo tempo

CREMONESE ROMA HIGHLIGHTS