Il martedì del betting, Serie A | Bonus di benvenuto

Si parte con Cremonese-Roma

Alle 18.30 si parte con il primo dei due posticipi di Serie A tra Cremonese e Roma. L’ultimo confronto tra le due squadre è recente e risale ad inizio febbraio, quando la Cremonese ha eliminato a sorpresa la Roma dalla Coppa Italia, qualificandosi per la semefinale contro la Fiorentina. Gli ospiti arrivano da 7 partite negli ultimi 28 giorni, quindi la stanchezza potrebbe farsi sentire. I bookmakers vedono il segno 1 a 5.5 su Betfair, segno X a 3.6 su Sportbet e segno 2 a 1.75 sempre su Sportbet.

Si conclude con il derby di Torino

Alle 20.45 la giornata di serie A si conclude con il derby della Mole, tra Juventus e Torino. Padroni di casa galvanizzati dalla bella vittoria in trasferta a Nantes in Europa League, e pronti a sfruttare i passi falsi delle avversari sopra di lei in classifica, per riprendere il treno Champions League, in attesa di capire della penalizzazione. Ospiti che arrivano invece dal pareggio interno contro la Cremonese e dalla sconfitta per 1a0 a Milano contro il Milan. I bookmakers vedono favorita la Juventus a 1.75 su Sportbet, segno X a 3.60 e segno 2 a 5.50.