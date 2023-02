Inter, Cassano non le manda a dire | Duro attacco ad Inzaghi

Inter, Cassano: “Inzaghi ha una Ferrari e la fa arrivare seconda! Problema Inter”

Le critiche di Antonio Cassano nei confronti dell’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, non si placano. Ieri durante la punta della Bobo TV ha parlato nuovamente così in merito:

“Per quanto riguarda l’Inter secondo me è molto semplice questa situazione. Io continuo a dire che il problema più grande è l’allenatore, e adesso dico il perché per l’ennesima volta. Col Porto e col Milan vinci perché i giocatori si motivano da soli, quando Inzaghi deve dare qualcosa non è all’altezza di allenare una squadra per vincere. Ha tante carenze, lo vedi che gli manca sempre qualcosa. Il problema grande dell’Inter è il suo allenatore: si vede la differenza fra Luciano Spalletti e Inzaghi. Uno ha una Ferrari e la fa arrivare seconda, l’altro vince. L’allenatore continua ad andare su una via che non porta a niente: ha la squadra più forte, cosa altro vuole?”.

Molto contestate sono state anche alcune scelte fatte da mister Simone Inzaghi:

“Stefan de Vrij giocherebbe in ogni squadra del mondo, ma ha voluto lui Francesco Acerbi e lo mette. L’unica cosa, che non ha scoperto Inzaghi ma noi alla Bobo TV, è Hakan Calhanoglu davanti alla difesa: lo avevamo detto da due anni. Oggi il calcio si è evoluto, come allenatore devi dare qualcosa in più. L’anno scorso ha perso il campionato col Milan che era più forte, quest’anno sei a -18 col Napoli che è al sesto posto come monte ingaggi. Devo pensare stagione positiva? No! Io da interista spero che vinciamo la Champions League, però se non la vince il benservito bisogna darglielo”.