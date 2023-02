Inter, Champions League fondamentale per trovare nuovi sponsor: i dettagli

Inter in difficoltà per la ricerca di nuovi sponsor

La mancata qualificazione alla Champions League 2023/24 per l‘Inter rappresenterebbe un bel problema. Una non qualificazione per i nerazzurri sarebbe una batosta non solo dal punto vista calcistico, ma anche da quello economico. Per una squadra che si sta ancora leccando le ferito in seguito ai 140 milioni di bilancio negativo con cui ha chiuso lo scorso anno, perdere gli introiti derivanti dalla Champions League sarebbe devastante.

I problemi dell’Inter, però, riguardano anche lo sponsor. I meneghini non hanno ancora trovato uno sponsor che dovrà sostituire l’uscente Digitalbits. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il club milanese è impegnato in alcune trattative negli Stati Uniti e nella penisola araba. Il quotidiano, inoltre, ha messo in evidenza come la qualificazione in Champions sia fondamentale per la ricerca di nuovi sponsor. È chiaro che l’accesso alla competizione europea più importante aprirebbe nuove porte, dato il peso economico e di immagine che la Champions si porta con sé.