Inter, rapporti tesi con Digitalbits: mancano 24 milioni di euro

Il main sponsor dell'Inter non ha rispettato gli accordi, Inter in difficoltà

Inter, il rapporto con DigitalBits

I rapporti tra l’Inter e lo sponsor DigitalBits si stanno incrinando sempre di più. DigitalBits è un blockchain network che dal 2021 è lo sponsor dell’Inter, anche se la collaborazione tra le parti cesserà a breve. L’Inter nel 2021 aveva siglato lo scorso anno un accordo della durata di quattro stagioni per 85 milioni di dollari con l’azienda di proprietà di Al Burgio Nella stagione 2021/22, le divise nerazzurre, dopo la conclusione del rapporto con Pirelli, sono state brandizzate con il marchio Socios.com, ma il logo di DigitalBits era apparso sulle maniche delle casacche. Dalla stagione 2022/23 è invece il main sponsor interista in luogo di Socios.com.

Inter, DigitalBits non ha pagato all’Inter 24 milioni di euro

Difficilissimo che l’Inter e Digitalbits continueranno il loro rapporto lavorativo, anche perché, secondo quanto emerso dal bilancio al 31 dicembre 2022 di Inter Media and Communication, lo sponsor di maglia del club nerazzurro non ha ancora versato quanto dovuto per l’accordo di sponsorizzazione di maglia. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, non è stata saldata neanche la terza e ultima rata prevista nel contratto. Ecco quanto si legge nel documento: “Digitalbits non ha pagato il canone base di 24 milioni di euro (di cui la prima rata da 8 milioni di euro emessa a giugno 2022, la seconda da 8 milioni di euro emessa a ottobre 2022 e l’ultima da 8 milioni di euro emessa a febbraio 2023)”, e non ha versato bonus ad oggi scattati “per un importo complessivo di 1,25 milioni di euro (di cui 1 milione di euro a ottobre 2022 e 0,25 milioni di euro a gennaio 2023)”.

Tuttavia, DigitalBits resterà sulla maglietta della prima squadra dei nerazzurri, anche se è già stato rimosso dal sito web, cartelloni pubblicitari e maglie delle squadre del settore giovanile e femminile.