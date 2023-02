Lazio, Sarri torna a Napoli | Precedenti e statistiche

Lazio, Sarri elogia il Napoli

In seguito alla vittoria ottenuta per 1 a 0 contro la Sampdoria, Maurizio Sarri ha parlato del Napoli intervistato da Dazn. Il tecnico biancoceleste ha esaltato il suo ex club: “Fa impressione per quanto è forte. Questo è il premio alla politica di un coraggio avuto da Giuntoli in estate”. E ha risposto alla domanda sul confronto con il suo Napoli: “Forse questo Napoli ha più fisicità e una rosa più profonda rispetto al mio”.

Lazio, i precedenti tra Sarri e il “suo” Napoli

Ed è proprio il Napoli che la Lazio affronterà nella prossima giornata di campionato. Le 2 squadre si affronteranno venerdì sera al Diego Armando Maradona, con il Napoli che può dimostrare ancora una volta la sua forza e con una Lazio che deve dare continuità ai suoi risultati. Sarri ha affrontato il “suo” Napoli da avversario ben 10 volte in carriera, con il trend decisamente favorevole ai campani:

le vittorie di Sarri contro il Napoli sono appena 2 : uno arrivato da allenatore dell’Empoli (4-2 stagione 2014/15) ed uno da tecnico della Juventus (4-3 stagione 2019/20).

: uno arrivato da allenatore dell’Empoli (4-2 stagione 2014/15) ed uno da tecnico della Juventus (4-3 stagione 2019/20). 2 anche i pareggi : uno sulla panchina dell’Arezzo in Serie B nella stagione 2006/07. Il secondo pareggio invece è arrivato nella stagione 2014/15: 2-2 da allenatore dell’Empoli.

: uno sulla panchina dell’Arezzo in Serie B nella stagione 2006/07. Il secondo pareggio invece è arrivato nella stagione 2014/15: 2-2 da allenatore dell’Empoli. sono invece ben sei le sconfitte:la prima è arrivata in Coppa Italia nella stagione 2005/06, quando il Pescara di Sarri uscì sconfitto per 2-0. Le altre sconfitte sono arrivate negli ultimi cinque incroci: due da allenatore della Juventus e tre sulla panchina della Lazio.

Da quando siede sulla panchina biancoceleste, Sarri non ha ancora guadagnato alcun punto contro il Napoli. Venerdì, dunque, potrebbe rappresentare un’ottima occasione per invertire il trend e vincere, tra le altre cose, per la prima in casa del Napoli da avversario.