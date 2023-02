Mbappé chiama il Milan: “Se vengo in Italia è solo per loro”

Mbappé: “In Italia solo per il Milan”

Protagonista del Mondiale in Qatar, tra i calciatori più forti in circolazione, Kilian Mbappé è tra le figure chiave della serata di ieri al Fifa The Best Awards. Il francese ha sorpreso tutti con una dichiarazione. Al termine dell’evento, l’attaccante si è fermato a parlare con un tifoso che, scherzosamente, avrebbe chiesto al calciatore se fosse disposto a trasferirsi in Serie A. La risposta è sorprendente. Il francese ha dichiarato: “Se vengo in Italia è solo per il Milan”.

Mbappé, nessuna trattativa con il Milan, ma i tifosi sognano

Seppur con nessuna trattativa in atto non si esclude che, nei prossimi anni, non si possa vedere il calciatore in rossonero. Il calciatore ha rinnovato da poco con il PSG a cifre molto proibitive per il club milanese. Seppur con niente di concreto alla base, la frase di Mbappé fa sognare i tifosi del Milan.