Roma, adesso è il momento di alzare il livello

Roma, stasera serve vincere

Stasera bisogna continuare a dare risposte. Bisogna vincere e convincere per rimanere nel gruppetto che porta alla prossima Champions League. Stasera sarà la 7a partita in 28 giorni per la squadra di Mourinho, mini ciclo iniziato proprio ad inizio Febbraio contro la Cremonese. Ecco perché la Roma dovrebbe conoscere bene la sua avversaria di stasera, per non commettere gli stessi errori che l’hanno portata ad essere eliminata dalla Coppa Italia.

Mourinho chiede concentrazione a tutti

Quello che serve stasera, e nelle prossime gare, è la concentrazione. Adesso che finalmente sono tornati in gruppo anche Spinazzola, Belotti e Wijnaldum non si hanno più scuse nessuno escluso. Anche la società, che poi dovrà dare qualche risposta positiva a Josè, che ha riportato l’amore e Dybala attorno alla Roma.