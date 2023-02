Roma, mese decisivo: tra Juventus, derby ed Europa

Roma, bisogna gettare il cuore oltre l’ostacolo

Per la Roma è in arrivo un mese da prova di forza. I giallorossi affronteranno dei match importantissimi, nei quali due saranno big match. Il primo è domenica prossima, infatti dopo la pratica Cremonese, la Roma incontrerà la Juventus in un momento molto buono per i bianconeri, che stanno ritrovando la filosofia della Vecchia Signora. Mourinho dovrà prepararsi al meglio per cercare di non sprecare subito troppe energie. Altro match di vitale importanza sarà il derby con la Lazio, che potrebbe definire la corsa Champions, tanto aspirata da Mourinho. Gli scontri con Allegri e Sarri, dirà la verità sulla stagione della Roma.

Roma, un occhio anche al Real Sociedad

Oltre agli impegni di campionato, i giallorossi dovranno tenere conto anche degli impegni in Europa League contro il Real Sociedad. Gli spagnoli si stanno dimostrando degli avversari scomodi ed occupano, al momento, il terzo posto nella Liga, lottando con Betis ed Atletico di Madrid.