Torino è bianconera: la Juventus vince il derby 4-2

Un primo tempo scoppiettante: all’intervallo è 2-2

Inizia la partita che concluderà la 24a giornata di serie A. Non passano neanche due minuti e il Torino è già in vantaggio: calcio d’angolo dalla destra, spizzata di Buongiorno che pesca Karamoh solo e insacca la palla in rete. La Juventus ha dei segnali di ripresa e con Kostic sembra poter bucare la difesa granata, ed è proprio cosi al 16′ quando da una suo cross arriva Cuadrado che incrocia forte la palla, che viene anche deviate, e finsice in rete. La partita è molto vivace, si va da una parte all’altra e quando meno te lo aspetti, arriva il 2-1 del Torino con la zampata vincente di Sanabria al 43′. Tutto lascia presagire che il primo tempo finisca cosi, ma sullo sviluppo di un corner, battuto da Di Maria, al 46′ ecco l’incornata poderosa di Danilo che, grazie nuovamente all’utilizzo della gol line, pareggia i conti e manda le squadre a riposo sul 2-2.

La ribalta definitivamente la Juventus

Si riparte, e lo spirito è lo stesso di fine primo tempo. Kostic continua a spingere sella sinistra, ma uno triangolo delizioso tra Fagioli e Vlahovic mette quest’ultimo davanti al portiere del Torino, ma la palla si stampa contro la traversa. Il Torino pareggia anche il conto delle traverse al 67′ con Linetty. Ma il momento che tutti i tifosi aspettavano era questo, l’ingresso di Poul Pogba in campo e questo da una scossa a tutti. Infatti al 71′ arriva il vantaggio Juventus grazie a Bremer, con il più classico dei gol degli ex. Il Toro sembra stordito ed infatti sempre su palla inattiva dalla sinistra arriva il colpo del KO, grazie a Rabiot. La Juventus vince questo derby della Mole.

TABELLINO

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado (23′ st De Sciglio), Fagioli, Barrenechea (23′ st Pogba), Rabiot, Kostic; Di Maria (23′ st Chiesa); Vlahovic. A disp. Perin, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Pogba, Bonucci, Paredes, De Sciglio, Barbieri, Iling Jr., Soulé, Kean, Chiesa. All. Allegri

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji (39′ st Adopo), Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty (29′ st Ricci), Ilic, Rodriguez (29′ st Vojvoda); Miranchuk, Karamoh (14′ st Radonjic, 29′ st Seck); Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Gravillon, N’Guessan, Bayeye, Vojvoda, Ricci, Adopo, Gineitis, Radonjic, Seck. All. Juric

Reti: 2′ pt Karamoh, 16′ pt Cuadrado, 43′ pt Sanabria, 45′ pt Danilo, 26′ st Bremer, 34′ st Rabiot

Ammoniti: Rodriguez