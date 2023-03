Arsenal-Everton, Arteta vuole mantenere la vetta

L’Arsenal torna in campo in un match tutt’altro che noioso. I ragazzi di Arteta devono continuare a vincere per mantenere il primato ed a distanza il Manchester City, mentre l’Everton ha bisogno disperato di fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Arsenal-Everton, le probabili formazioni

EVERTON (4-4-2): Pickford; Coleman, Tarkowski, Coady, Mykolenko; Iwobi, Gueye, Onana, McNeil; Gray, Calvert-Lewin.

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Nketiah.