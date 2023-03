Calciomercato Juventus, Benatia consiglia: “Direi che possono guardare il Marocco”

Calciomercato Juventus, due nomi per la difesa

Come sappiamo la Juventus, a fine stagione, dovrà fare i conti con i giocatori da vendere e quelli su cui poter contare per il futuro. Nel reparto difensivo, per esempio, le uniche conferme rimangono Danilo e Bremer, ma poche per aspirare ad essere una squadra competitiva. Cherubini valuta tanti profilo, ma l’ex giocatore bianconero, Benatia, da qualche consiglio dei suoi.

Juventus, Benatia: “Saiss e Aguerd nomi importanti”

L’ex centrale difensivo è intervenuto a Il Bianconero, stimolando la dirigenza a fare acquisti mirati consigliando, inoltre, due nomi. Ecco le sue parole. “Bonucci è uno di quelli che dà sempre tutto ma l’età avanza anche per lui. Se posso dare un consiglio direi che possono guardare il Marocco. Quando vedo la difesa centrale con Saiss e Aguerd, secondo me sono due nomi importanti e che possono fare comodo alla Juve”. Chissà se Cherubini lo ascolterà.