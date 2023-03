Calciomercato Lazio, standby per il rinnovo dell’attaccante | Le ultime

Calciomercato Lazio, si pensa al rinnovo di Pedro

Fase di ragionamenti nelle trattative per i rinnovi in casa Lazio: uno dei temi da affrontare per Tare è sicuramente quello di Pedro, con l’attaccante spagnolo che è disponibile a trattare un prolungamento contrattuale e continuare la sua avventura in biancoceleste.

Mercato Lazio, il rinnovo di Pedro può slittare

Come riporta Il Corriere dello Sport, è possibile che la trattativa per il rinnovo di Pedro possa slittare direttamente a giugno, con le due parti che sono in ogni caso fiduciose di trovare un accordo soddisfacente per entrambi per poter prolungare il contratto.