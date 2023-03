Calciomercato Milan, maxi affare con il Liverpool | Maldini ci pensa

Calciomercato Milan, futuro in bilico per Leao

Il futuro di Leao in rossonero è quanto mai incerto. Infatti, il club milanese non vorrebbe perdere a zero il proprio gioiello, in scadenza contrattuale a giugno 2024. Le trattative per un eventuale rinnovo sembrano bloccate, ma la dirigenza milanista non resta a guardare. Situazione tormentata quella di Leao, i rossoneri sono consapevoli, motivo per cui non si esclude la cessione a giugno. Secondo quanto riporta calciomercato.com, il futuro del portoghese potrebbe essere in Premier League.

Leao, il Liverpool propone uno scambio

Le sirene inglese per il calciatore non sono certo una novità; difatti, nei mesi scorsi, si era fatto avanti il Chelsea, estimatore di vecchia data di Rafael Leao, che, ad ogni modo, non era riuscito a portare il portoghese a Londra. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, sulle tracce di Leao sembra esserci anche il Liverpool. I rossoneri sarebbero disposti a cedere Leao solo per un cifra vicina tra i 120 e 150 milioni di euro, ma i Reds sembrano avere la mossa giusta per convincere il club rossonero. Pur essendo nota la posizione della dirigenza rossonera – che preferirebbe soldi – il Liverpool potrebbe offrire il cartellino Luis Diaz più un copioso conguaglio economico per portare il calciatore ad Anfield. Offerta vantaggiosa per il club rossonero che potrebbe pensarci e cedere il proprio gioiello ottenendo, comunque, un rimpiazzo all’altezza.