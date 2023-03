Calciomercato Milan, resta viva la pista per l’esterno: di chi si tratta

Calciomercato Milan, Maldini segue il suo pupillo

Il ds del Milan, Paolo Maldini, continua a seguire da lontano le gesta del suo pupillo, parliamo di Nicolò Zaniolo. L’ex capitano rossonero, nella sessione invernale di mercato, ha provato fino all’ultimo ad aggiudicarsi il talento italiano, proponendo sempre come base di acquisto, un prestito con diritto di riscatto. La Roma ha rifiutato tutte le proposte in prestito, accettando l’unica a titolo definitivo del Galatasaray. Anche se trasferitosi in Turchia, Zaniolo rimane un obiettivo del Milan.

Milan, servono 35 milioni di euro

Nicolò Zaniolo ha siglato la sua prima rete al debutto con il Galatasaray, facendo molto parlare di se. Un gol, come dicono in gergo oggi, alla FIFA Street che però non alzerà il suo prezzo. Infatti, l’ex Roma, ha una clausola rescissoria fissata a 35mln di euro, che il Milan proverà ad esercitare a giugno.