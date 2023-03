Inter, nuova partenership | Antonello: “L’innovazione digitale per la crescita del club”

Inter, concluso l’accordo con Recrowd

L’Inter e Recrowd firmano una nuova partnership. L’accordo importante per i nerazzurri in quanto si tratta della prima piattaforma in Italia di crowdfunding nel settore immobiliare nel 2022. La società ha siglato un accordo che rende la piattaforma Official Crowdfunding Partner fino alla stagione 2024-2025.

Antonello: “Innovazione digitale strategia principale di crescita”

Alessandro Antonello, CEO Corporate dell’Inter, ha parlato dell’accordo: “Siamo felici di annunciare Recrowd come nostro nuovo partner e di legarci ad un brand leader in un settore altamente innovativo come quello del crowdfunding immobiliare – specificando la posizione del club sull’innovazione digitale – L’innovazione, soprattutto in ambito digitale, è uno dei pilastri della strategia di crescita del nostro Club e siamo contenti di poter ritrovare nel nostro nuovo partner gli stessi valori”.