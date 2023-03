Inter, rivalità in attacco: la concorrenza disturba il giocatore

Inter, il rientro di Lukaku segna le gerarchie

Il rientro dell’attaccante belga ha segnato le gerarchie nel reparto. A quanto pare a risentirne di più è Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco è risultato principale nella prima parte di stagione regalando, all’Inter, vittorie anche all’ultimo respiro. Realizza ben 11 gol, l’ultimo, però, segnato al Milan nella finale di Supercoppa Italiana. Ora il Cigno di Sarajevo sembra stia subendo qualche cambiamento, infatti, nella seconda parte di stagione non sta rendendo al massimo anche per il ritorno di Romelu Lukaku.

Inter, Dzeko soffre la concorrenza

Edin Dzeko sembra abbia subito il colpo del rientro di Lukaku. Da quando il belga ha rimesso piede in campo, il bosniaco non è più lo stesso. Ha salvato la prima parte di stagione nerazzurra trascinando la squadra, ma la concorrenza nel reparto è una cosa che non riesce a digerire. Ora vedremo se nel finale di stagione, le cose cambieranno anche in base ai rinnovi di entrambe i giocatori.