Inter, verso Lecce due probabili rientri | Inzaghi ci spera

Inter, Skriniar e Dimarco dovrebbero farcela per il Lecce

Sono ancora ore di attesa per Skriniar e Dimarco. I due giocatori erano stati assenti nella sfida al Bologna, finita con una brutta sconfitta, e la loro assenza si è fatta notare. I due giocatori avevano riportato un affaticamento muscolare per Dimarco, e una lomboglutalgia per Skriniar. Ieri si sono allenati, ancora a parte, ma ciò non dovrebbe far rischiare di saltare anche la partita con il Lecce di domenica alle 18. A Bologna al posto di Dimarco aveva giocato Gosens, ed è stato uno dei pochi a salvarsi e per questo potrebbe essere riproposto in caso l’italiano non recupera in tempo.