Juventus, Barrenechea così dopo la vittoria nel derby | Allegri se lo gode

Juventus, Barrenechea: “Non me lo aspettavo”

La prima da titolare in campionato, la prima proprio nel giorno del derby di Torino, vinto alla grande dalla squadra di Massimiliano Allegri. Così Enzo Barrenechea ha parlato a JTV dopo la vittoria:

EMOZIONE

“È un giorno che mi ricorderò per tutta la vita perché è il mio debutto in Serie A, è quello che avevo sempre sognato. Avevo già esordito in Champions ma farlo anche in Serie A è molto bello. È un derby, tutti sanno cosa significa in questa città e come viene vissuto. Non l’ho potuto giocare con la Primavera e farlo in Prima Squadra è molto bello”.

TITOLARE

“La verità è che non me l’aspettavo. Grazie al mister e allo staff per la fiducia. È stato un momento molto bello che ho cercato di sfruttare al massimo e restare concentrato. Sono contento che abbiamo vinto”.

CONSIGLI DEI COMPAGNI

“Mi hanno detto di stare tranquillo, di giocare come in Next Gen. All’inizio ero un po’ nervoso ma durante la partita mi sono tranquillizzato“.